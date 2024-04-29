Фридзон: у России очень сильная мужская сборная по баскетболу

Бронзовый призёр Олимпийских игр Виталий Фридзон поделился мнением о текущем уровне сборной России по баскетболу и рассказал, на что способна национальная команда после возвращения на международную арену.

«Как скоро мы вернёмся на международную арену? Сложный вопрос. Это точно не ко мне. Конечно, я надеюсь, что сможем вернуться как можно быстрее. На соревнованиях мы покажем, на что способны. У нас очень сильная мужская сборная. По характеру, по мастерству, по всему!» — сказал Фридзон «Матч ТВ».

Международная федерация баскетбола (ФИБА) с 2022 года не допускает российские команды к международным турнирам.

26 апреля ФИБА продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что организация находится в диалоге с ФИБА.