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Фридзон: у России очень сильная мужская сборная по баскетболу

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Бронзовый призёр Олимпийских игр Виталий Фридзон поделился мнением о текущем уровне сборной России по баскетболу и рассказал, на что способна национальная команда после возвращения на международную арену.
Фридзон: у России очень сильная мужская сборная по баскетболу
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Как скоро мы вернёмся на международную арену? Сложный вопрос. Это точно не ко мне. Конечно, я надеюсь, что сможем вернуться как можно быстрее. На соревнованиях мы покажем, на что способны. У нас очень сильная мужская сборная. По характеру, по мастерству, по всему!» — сказал Фридзон «Матч ТВ».

Международная федерация баскетбола (ФИБА) с 2022 года не допускает российские команды к международным турнирам.

26 апреля ФИБА продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что организация находится в диалоге с ФИБА.

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