Фридзон: у России очень сильная мужская сборная по баскетболу
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Как скоро мы вернёмся на международную арену? Сложный вопрос. Это точно не ко мне. Конечно, я надеюсь, что сможем вернуться как можно быстрее. На соревнованиях мы покажем, на что способны. У нас очень сильная мужская сборная. По характеру, по мастерству, по всему!» — сказал Фридзон «Матч ТВ».
Международная федерация баскетбола (ФИБА) с 2022 года не допускает российские команды к международным турнирам.
26 апреля ФИБА продлила отстранение России и Белоруссии.
Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что организация находится в диалоге с ФИБА.