Кириленко: возвращение сборных России должно начаться с детских и юношеских команд

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что организация находится в диалоге с Международной федерацией баскетбола (ФИБА).

«Мы с FIBA не потеряли контакт, мы общаемся, и, думаю, первый шаг по возвращению наших национальных команд будет касаться детских и юношеских команд. Хоккейная сборная, например, недавно письмо написала, у футболистов была попытка. Шаг за шагом, но этот процесс идёт», — приводит слова Кириленко ТАСС.

28 ноября стало известно, что исполком ФИБА продлил отстранение России и Белоруссии до следующего заседания.

ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскет-2025.

Ранее сообщалось, что Катя Лель выступит на шоу открытия матча звёзд Единой лиги ВТБ.