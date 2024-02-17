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Кириленко: возвращение сборных России должно начаться с детских и юношеских команд

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что организация находится в диалоге с Международной федерацией баскетбола (ФИБА).
Кириленко: возвращение сборных России должно начаться с детских и юношеских команд
  • РИА Новости

«Мы с FIBA не потеряли контакт, мы общаемся, и, думаю, первый шаг по возвращению наших национальных команд будет касаться детских и юношеских команд. Хоккейная сборная, например, недавно письмо написала, у футболистов была попытка. Шаг за шагом, но этот процесс идёт», — приводит слова Кириленко ТАСС.

28 ноября стало известно, что исполком ФИБА продлил отстранение России и Белоруссии до следующего заседания.

ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскет-2025.

Ранее сообщалось, что Катя Лель выступит на шоу открытия матча звёзд Единой лиги ВТБ.

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