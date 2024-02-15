Катя Лель выступит на шоу открытия матча звёзд Единой лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ по баскетболу Илона Корстин рассказала о культурной программе на матче звёзд.

«На шоу открытия выступит один из самых талантливых музыкантов страны Антон Беляев, который написал для нас эксклюзивный мегамикс. Также у нас выступят Катя Лель и балетная труппа Бориса Яковлевича Эйфмана», — цитирует Корстин ТАСС.

По её словам, будет много взаимодействий со зрителями.

«Караоке, бросок на миллион непосредственно в чаше арены, много активностей в фойе, в том числе для самых маленьких любителей нашей игры. Будет интересно, сама с нетерпением жду воскресенья», — заключила Корстин.

Матч звёзд состоится 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированный за кокаин Никита Курбанов появится в заявке БК ЦСКА на матч с «Пармой».