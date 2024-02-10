Дисквалифицированный за кокаин Курбанов появится в заявке БК ЦСКА на матч с «Пармой»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов появится в заявке команды на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».

Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

«Все минувшие дни форвард активно тренировался, набирал игровые кондиции и теперь получит шанс снова оказаться на площадке в официальном матче», — говорится в сообщении.

Россиянин отбыл трёхмесячную дисквалификацию за употребление запрещённой субстанции.

Игра состоится 11 февраля в 15:30 мск.

Ранее сообщалось, что Курбанов вернётся к тренировкам с ЦСКА после дисквалификации за кокаин.