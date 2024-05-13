Кержаков сообщил, что пройдёт стажировку в клубе Серии А

Бывший тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал о планах пройти стажировку в клубе Серии А.

«Могу сказать, что я еду на ещё одну стажировку — уже в Италию. Клуб пока не могу назвать. Но мне повезло, что удалось договориться о второй стажировке и она начнётся через два-три дня. Это клуб Серии А», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Напомним, что последним местом работы Кержакова был «Спартак» из Суботицы. Он возглавлял его с июня 2023 года. Под его руководством клуб провёл 15 матчей (пять побед, одна ничья и девять поражений).

Также российский специалист успел поработать в кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.

Ранее сообщалось, что Кержаков проходит стажировку в «Севилье».