RT в Telegram
Подпишись

Кержаков сообщил, что пройдёт стажировку в клубе Серии А

Короткая ссылка
Бывший тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал о планах пройти стажировку в клубе Серии А.

«Могу сказать, что я еду на ещё одну стажировку — уже в Италию. Клуб пока не могу назвать. Но мне повезло, что удалось договориться о второй стажировке и она начнётся через два-три дня. Это клуб Серии А», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Напомним, что последним местом работы Кержакова был «Спартак» из Суботицы. Он возглавлял его с июня 2023 года. Под его руководством клуб провёл 15 матчей (пять побед, одна ничья и девять поражений).

Также российский специалист успел поработать в кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.

Ранее сообщалось, что Кержаков проходит стажировку в «Севилье».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить