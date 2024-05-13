Колыванов: в финале Кубка Италии «Аталанта» выглядит предпочтительнее «Ювентуса»
- РИА Новости
«Ювентус» очень неудачно играет в чемпионате. Конечно, в финале Кубка команда соберётся. Но «Аталанта» выглядит предпочтительнее. По сравнению с «Ювентусом» команда Гасперини более играющая, а подопечные Аллегри толком не создают моменты», — цитирует Колыванова ODDS.
Он добавил, что матч получится не столь ярким, потому что туринцы играют от обороны.
«Шансы — 50 на 50. Надеюсь, Миранчуку повезёт и в финале Кубка, и в финале Лиги Европы. Хочется, чтобы он вышел в старте и забил решающий гол или отдал голевую передачу», — отметил он.
По словам россиянина, забитых мячей в игре будет мало, исход матча решит один гол.
Встреча между командами пройдёт 15 мая в Риме на стадионе «Олимпико». Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Миранчуком победила «Марсель» и вышла в финал Лиги Европы.