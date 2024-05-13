Мамиашвили: от МОК можно ожидать всё что угодно после молебна Баха святым Лексусу и Вовану

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

«Ждём новостей от МОК по условиям допуска, ждём, что день грядущий нам готовит. В их больные головы теперь всё что угодно может прийти после того, как Бах совершил молебен святым Лексусу и Вована», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

Он также добавил, что российский борцы завоевали 16 из 18 олимпийских лицензий.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Томас Бах исключил конфликты между спортсменами на Олимпиаде в Париже вне соревнований.