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В Совфеде раскритиковали идею олимпийского перемирия

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Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов высказался об идее олимпийского перемирия.
В Совфеде раскритиковали идею олимпийского перемирия
  • РИА Новости

«Олимпийское перемирие ради чего? В условиях, когда РФ не пускают на Олимпиаду, нам такое предлагать было бы по меньшей мере некорректно», — приводит слова Чижова РИА Новости.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет работать над олимпийским перемирием.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию во всём мире на время проведения Олимпиады в Париже.

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