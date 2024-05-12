В Совфеде раскритиковали идею олимпийского перемирия
- РИА Новости
«Олимпийское перемирие ради чего? В условиях, когда РФ не пускают на Олимпиаду, нам такое предлагать было бы по меньшей мере некорректно», — приводит слова Чижова РИА Новости.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет работать над олимпийским перемирием.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию во всём мире на время проведения Олимпиады в Париже.