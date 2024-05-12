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«Сочи» дома разгромил «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ

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«Сочи» с крупным счётом обыграл «Пари НН» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Сочи» дома разгромил «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Встреча, проходившая на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 6:1.

В составе победителей отличились Кирилл Кравцов (8-я минута), Сауль Гуарирапа (32-я), Марсело Алвес (66-я), Алексей Сутормин (74-я, 83-я) и Никита Бурмистров (87-я).

Единственный гол нижегородцев на 89-й минуте забил Зе Турбо.

«Сочи» набрал 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Пари НН» 29 очков и 12-я позиция.

Ранее «Факел» и «Урал» сыграли вничью в матче 28-го тура РПЛ.

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