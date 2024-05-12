Деограсия заявил, что у «Оренбурга» не получился матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 28-го тура РПЛ.

«Этот матч у нас не получился. Нам легко забили первый гол. После этого наша команда собралась, создавала моменты. У нас остались два самых важных матча в сезоне. Постараемся заработать максимум очков», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0 в пользу москвичей.

«Локомотив» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Оренбург» — 12-й (29 очков).

Ранее Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Оренбургом».