Le Parisien: ПСЖ не планирует чествовать Мбаппе в его последней домашней игре за клуб

Руководство «Пари Сен-Жермен» не планирует проводить чествование нападающего Килиана Мбаппе в последнем матче на домашнем стадионе «Парк де Пренс».

По информации Le Parisien, заявление об уходе игрока 10 мая застало врасплох парижский клуб. ПСЖ не успел подготовить мероприятие в честь Мбаппе на его последнем домашнем матче с «Тулузой». Кроме того, у футболиста сохраняются напряжённые отношения с президентом Нассером аль-Хелаифи.

Встреча между командами на «Парк де Пренс» пройдёт 12 мая. Начало — в 22:00 мск.

Игрок покинет клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач. Как сообщают СМИ, француз продолжит карьеру в «Реале».

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от зарплаты €200 млн за сезон в Саудовской Аравии.