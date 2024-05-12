Le Parisien: ПСЖ не планирует чествовать Мбаппе в его последней домашней игре за клуб
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По информации Le Parisien, заявление об уходе игрока 10 мая застало врасплох парижский клуб. ПСЖ не успел подготовить мероприятие в честь Мбаппе на его последнем домашнем матче с «Тулузой». Кроме того, у футболиста сохраняются напряжённые отношения с президентом Нассером аль-Хелаифи.
Встреча между командами на «Парк де Пренс» пройдёт 12 мая. Начало — в 22:00 мск.
Игрок покинет клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач. Как сообщают СМИ, француз продолжит карьеру в «Реале».
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от зарплаты €200 млн за сезон в Саудовской Аравии.