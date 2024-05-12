Сборная США разгромила команду Германии во второй день ЧМ по хоккею

В Чехии завершился второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024.

В группе А сборная Канады победила Великобританию со счётом 4:2. Дания разгромила Австрию (5:1). Чехия оказалась сильнее Норвегии (6:3).

В группе В Казахстан стартовал с победы над Францией (3:1). Сборная Латвии в овертайме обыграла команду Польши (5:4). А США разгромили Германию со счётом 6:1.

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Швеция победила США в первый день чемпионата мира по хоккею.