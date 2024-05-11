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Ротенберг: задача стояла доказать, что Россия достойна играть на ЧМ

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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу над командой Белоруссии в заключительном матче Большого тура.
Ротенберг: задача стояла доказать, что Россия достойна играть на ЧМ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Понимали, что будет тяжело: соперник усилился. Они очень хотели выиграть. Хочу поблагодарить не только белорусов, но и судей, которые честно судили, и был соблюдён спортивный принцип. В Туле, например, судейство было «по понятиям». Надо разбираться, почему так происходит. Сегодня же всё было честно», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Он отметил, что команде было тяжело, но им всё же удалось найти ходы для победы.

«У нас целое звено из ЦСКА, «Динамо», «Северстали», «Амура». Говорить, что вся команда «Россия 25» — это игроки из СКА... Давать подобное интервью… У таких людей нет совести. В какой стране они живут? Да, мы выиграли пять игр подряд, но такая задача и стояла: доказать, что мы достойны играть на чемпионате мира. Мы это доказали. Благодарю каждого игрока и каждый клуб, который отпустил спортсменов в расположение сборной. О нашей сборной сейчас много говорят, команда на слуху. Обе сборные достойны играть на ЧМ», — резюмировал главный тренер.

Встреча, проходившая в Минске, завершилась со счётом 4:2.

«Россия 25» не проигрывает пять матчей подряд — ранее команда побеждала в играх со сборными Белоруссии (4:0, 6:0 и 6:2) и Казахстана (1:0).

Ранее Ротенберг раскритиковал работу судей в матче «России 25» с Белоруссией в Туле.

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