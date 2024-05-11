Великобритания, Польша и Чехия лишили российских гребцов-слаломистов шансов на Олимпиаду

Президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш сообщил, что Великобритания, Польша и Чехия не допустили российских спортсменов на олимпийские отборочные турниры.

«Наша поездка на Олимпийские игры не может состояться просто потому, что три страны — Великобритания, Польша и Чехия — отказали нам в допуске на отборочные соревнования. Первый отбор был в сентябре на чемпионате мира в Лондоне. Второй отбор — в Кракове. Они говорят, что не могут обеспечить безопасность, и всё, больше никаких причин», — приводит слова Папуша «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация каноэ (ICF) допускает россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Квалификационный турнир в Праге, который пройдёт с 7 по 9 июня, был последним шансом россиян отобраться на Игры в Париже.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Матыцин поздравил трёх российских каноистов с завоеванием олимпийских лицензий.