Генич — о поражении «Краснодара» от «Спартака»: выдохлись, совсем печаль
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Ну, «Краснодар» совсем печаль. Выдохлись как будто», — написал Генич в своём Telegram-канале.
Встреча в Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил полузащитник столичного клуба Роман Зобнин на 35-й минуте встречи.
Таким образом, «Краснодар» с 50 очками продолжает занимать второе место. «Спартак» — на четвёртой позиции (46).
Ранее «Рубин» обыграл «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ.