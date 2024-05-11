Генич — о поражении «Краснодара» от «Спартака»: выдохлись, совсем печаль

Комментатор и журналист Константин Генич высказался о поражении «Краснодара» от «Спартака» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

РИА Новости

© Александр Вильф