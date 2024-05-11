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Медведев: Синнер, Алькарас, Джокович — все они лучше меня, если говорить о пике формы

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о конкуренции в ATP-туре.
Медведев: Синнер, Алькарас, Джокович — все они лучше меня, если говорить о пике формы
  • Gettyimages.ru
  • © Mateo Villalba

«Для меня серьёзное испытание — пытаться обыграть этих парней, Джоковича, Надаля. Синнер, Алькарас, Новак — мне кажется, все они лучше меня, если говорить о пике формы, поэтому для меня это серьёзное испытание. Я рад принять этот вызов, и для меня прогресс, когда удаётся их победить», — приводит слова Медведева rolandgarros.com.

На данный момент Медведев занимает четвёртую строчку в рейтинге ATP.

11 мая россиянин пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме, обыграв во втором круге британца Джека Дрэйпера со счётом 7:5, 6:4.

Ранее Медведев высказался о своём самочувствии накануне матча на «Мастерсе» в Риме.

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