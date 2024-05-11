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Копылов: думаю, что Махачев досрочно завершит поединок с Порье и защитит свой пояс

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Боец UFC Роман Копылов высказался о поединке между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.
Копылов: думаю, что Махачев досрочно завершит поединок с Порье и защитит свой пояс
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Думаю, что Ислам досрочно завершит поединок с Порье и защитит свой пояс. Бой не пройдёт всю дистанцию. Мне кажется, Ислам сделает ему болевой на руку — кимуру», — цитирует Копылова «Матч ТВ».

Спортсмены подерутся на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.

Ранее Порье признался, что он может завершить карьеру после поединка с Махачевым.

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