Le Parisien: Мбаппе несколько месяцев находится в конфликте с президентом ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе на протяжении нескольких месяцев находится в конфликте с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

По информации Le Parisien, отношения игрока и функционера испортились после того, как Мбаппе заявил о намерении покинуть клуб. Аль-Хелаифи считает француза неблагодарным, он хотел строить команду вокруг Килиана.

Накануне Мбаппе объявил о решении покинуть ПСЖ по окончании сезона в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.

По информации СМИ, француз продолжит карьеру в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ испытывает облегчение после заявления Мбаппе об уходе.