Макрон — об уходе Мбаппе из ПСЖ: рассчитываю, что «Реал» отпустит игрока на ОИ
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«У меня нет особых комментариев. Однако я рассчитываю на то, что «Реал» отпустит Килиана на Олимпиаду, и на то, что он сможет приехать и сыграть за сборную Франции», — цитирует Макрона Huffpost.
Накануне Мбаппе объявил о решении покинуть ПСЖ по окончании сезона в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.
По информации СМИ, француз продолжит карьеру в мадридском клубе.
Ранее сообщалось, что ПСЖ испытывает облегчение после заявления Мбаппе об уходе.