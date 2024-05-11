Макрон — об уходе Мбаппе из ПСЖ: рассчитываю, что «Реал» отпустит игрока на ОИ

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на решение нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе покинуть клуб по окончании сезона.

«У меня нет особых комментариев. Однако я рассчитываю на то, что «Реал» отпустит Килиана на Олимпиаду, и на то, что он сможет приехать и сыграть за сборную Франции», — цитирует Макрона Huffpost.

Накануне Мбаппе объявил о решении покинуть ПСЖ по окончании сезона в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.

По информации СМИ, француз продолжит карьеру в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ испытывает облегчение после заявления Мбаппе об уходе.