RT в Telegram
Подпишись

Макрон — об уходе Мбаппе из ПСЖ: рассчитываю, что «Реал» отпустит игрока на ОИ

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на решение нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе покинуть клуб по окончании сезона.
Макрон — об уходе Мбаппе из ПСЖ: рассчитываю, что «Реал» отпустит игрока на ОИ
  • AP
  • © Lewis Joly

«У меня нет особых комментариев. Однако я рассчитываю на то, что «Реал» отпустит Килиана на Олимпиаду, и на то, что он сможет приехать и сыграть за сборную Франции», — цитирует Макрона Huffpost.

Накануне Мбаппе объявил о решении покинуть ПСЖ по окончании сезона в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.

По информации СМИ, француз продолжит карьеру в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ испытывает облегчение после заявления Мбаппе об уходе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить