Романо: «Наполи» хочет быстрее продлить контракт с Кварацхелией на фоне интереса от ПСЖ
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- © Felice De Martino/Keystone Press Agency
По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсети X, президент клуба не хочет, чтобы футболист покидал команду. Поэтому в «Наполи» намерены провести переговоры с представителями игрока о новом контракте в ближайшее время, чтобы включить пункт об отступных.
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил десять мячей и отдал девять результативных передач в 42 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €80 млн.
Ранее сообщалось, что ПСЖ начал переговоры по трансферу Кварацхелии.