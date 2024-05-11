Романо: «Наполи» хочет быстрее продлить контракт с Кварацхелией на фоне интереса от ПСЖ

В «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен как можно быстрее продлить контракт с нападающим команды Хвичей Кварацхелией на фоне интереса к нему со стороны «Пари Сен-Жермен».

По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсети X, президент клуба не хочет, чтобы футболист покидал команду. Поэтому в «Наполи» намерены провести переговоры с представителями игрока о новом контракте в ближайшее время, чтобы включить пункт об отступных.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил десять мячей и отдал девять результативных передач в 42 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €80 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ начал переговоры по трансферу Кварацхелии.