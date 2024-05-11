AS: Мбаппе будет в расположении «Реала» в начале августа
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По информации AS, в расположении команды футболист окажется либо 22 июля, либо 7 августа — в зависимости от выступления сборной Франции на чемпионате Европы.
Накануне Мбаппе объявил о решении покинуть ПСЖ по окончании сезона в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.
По информации СМИ, француз продолжит карьеру в мадридском клубе.
Ранее сообщалось, что после ухода Мбаппе у ПСЖ освободится €225 млн.