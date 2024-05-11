AS: Мбаппе будет в расположении «Реала» в начале августа

Стало известно, когда нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе присоединится к мадридском «Реалу».

По информации AS, в расположении команды футболист окажется либо 22 июля, либо 7 августа — в зависимости от выступления сборной Франции на чемпионате Европы.

Накануне Мбаппе объявил о решении покинуть ПСЖ по окончании сезона в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.

По информации СМИ, француз продолжит карьеру в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что после ухода Мбаппе у ПСЖ освободится €225 млн.