Гимнастки Аверины надеются восстановиться после травм к осени

Россиянки Дина и Арина Аверины высказались о восстановлении от травм.

«Если говорить конкретно, то нет понимания, когда выйдем на ковёр. Восстановление будет долгим и тяжёлым. Никто не знает, как я и Ариша будем восстанавливаться. Поживём — увидим», — цитирует Дину Аверину ТАСС.

«Надеемся, осенью уже восстановимся», — добавила Арина.

Сёстрам Авериным 25 лет. В коллекции Дины Авериной: серебряная медаль Олимпийских игр — 2020, 18 золотых медалей чемпионатов мира. Также она десятикратная чемпионка Европы и трёхкратная победительница Европейских игр. Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира и девятикратная — Европы, также она трёхкратная победительница Всемирных игр.

Ранее Арина Аверина заявила, что не стала бы участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.