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Аверины заявили, что после завершения карьеры не следят за художественной гимнастикой

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Россиянки Дина и Арина Аверины заявили, что не следят за соревнованиями по художественной гимнастике после завершения карьеры.

«Вообще не слежу за художественной гимнастикой, не смотрю ни одни соревнования или выступления», — приводит слова Дины РИА Новости.

Арина отметила, что даже во время спортивной карьеры особо не смотрела других девочек:

«Смотрела только на повторе свои выступления».

Сёстрам Авериным по 25 лет. В коллекции Дины Авериной: серебряная медаль Олимпийских игр — 2020, 18 золотых медалей чемпионатов мира. Также она десятикратная чемпионка Европы и трёхкратная победительница Европейских игр.

Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира и девятикратная — Европы, также она трёхкратная победительница Всемирных игр.

Ранее Арина Аверина ответила на вопрос о возможной работе на телевидении.

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