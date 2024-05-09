Аверины заявили, что после завершения карьеры не следят за художественной гимнастикой
«Вообще не слежу за художественной гимнастикой, не смотрю ни одни соревнования или выступления», — приводит слова Дины РИА Новости.
Арина отметила, что даже во время спортивной карьеры особо не смотрела других девочек:
«Смотрела только на повторе свои выступления».
Сёстрам Авериным по 25 лет. В коллекции Дины Авериной: серебряная медаль Олимпийских игр — 2020, 18 золотых медалей чемпионатов мира. Также она десятикратная чемпионка Европы и трёхкратная победительница Европейских игр.
Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира и девятикратная — Европы, также она трёхкратная победительница Всемирных игр.
Ранее Арина Аверина ответила на вопрос о возможной работе на телевидении.