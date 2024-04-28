Арина Аверина — о работе с сестрой Диной на ТВ: мы всё ещё остаёмся в спорте

Российская гимнастка Арина Аверина ответила на вопрос о возможной работе на телевидении после объявления о завершении спортивной карьеры.

«После окончания карьеры многие говорили, что мы хорошо бы смотрелись на телевидении? Мы особо пока этот вариант не рассматриваем. Все ещё остаёмся в спорте и проводим своё шоу: «Лебединое озеро». Даём мастер-классы. Поэтому пока мы в спорте», — сказала Аверина Sport24.

Сёстрам Авериным 25 лет. В коллекции Дины Авериной: серебряная медаль Олимпийских игр — 2020, 18 золотых медалей чемпионатов мира. Также она десятикратная чемпионка Европы и трёхкратная победительница Европейских игр. Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира и девятикратная — Европы, также она трёхкратная победительница Всемирных игр.

Ранее Арина Аверина заявила, что не стала бы участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.