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Арина Аверина — о работе с сестрой Диной на ТВ: мы всё ещё остаёмся в спорте

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Российская гимнастка Арина Аверина ответила на вопрос о возможной работе на телевидении после объявления о завершении спортивной карьеры.
Арина Аверина — о работе с сестрой Диной на ТВ: мы всё ещё остаёмся в спорте
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«После окончания карьеры многие говорили, что мы хорошо бы смотрелись на телевидении? Мы особо пока этот вариант не рассматриваем. Все ещё остаёмся в спорте и проводим своё шоу: «Лебединое озеро». Даём мастер-классы. Поэтому пока мы в спорте», — сказала Аверина Sport24.

Сёстрам Авериным 25 лет. В коллекции Дины Авериной: серебряная медаль Олимпийских игр — 2020, 18 золотых медалей чемпионатов мира. Также она десятикратная чемпионка Европы и трёхкратная победительница Европейских игр. Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира и девятикратная — Европы, также она трёхкратная победительница Всемирных игр.

Ранее Арина Аверина заявила, что не стала бы участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.

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