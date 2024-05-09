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Губерниев: умные люди от Олимпиады не отказываются

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о завоевании российскими каноистами олимпийских лицензий.

«Символично, что именно каноисты отбираются на Олимпиаду. Очень правильно, что Всероссийская федерация приняла единственно правильное решение — послать команду на олимпийский отбор.

Я желаю им лёгкой воды! Хочу подчеркнуть: умные люди от Олимпиады не отказываются. Гребцы и каноисты — люди умные», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Алексей Коровашков и Иван Штыль выступают в каноэ-двойках. Они завоевали лицензии 8 мая. 9 мая лицензию выиграл Захар Петров.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Матыцин поздравил трёх российских каноистов с завоеванием олимпийских лицензий.

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