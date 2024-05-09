Ромашина: не знаю, к чему идёт мировое синхронное плавание, сейчас печально на это смотреть

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина высказалась о том, как меняется синхронное плавание.

«К новому синхронному плаванию нужно привыкать. Я не знаю, к чему идёт наш вид спорта, мировое синхронное плавание. Если будут вводиться изменения, ограничения на определённые повороты, если будут добавляться оценки за артистизм и составление композиции, то развитие возможно. Но то, как это выглядит сейчас на мировом уровне... Мне, честно говоря, печально на всё это смотреть», — приводит слова Ромашиной «Матч ТВ».

World Aquatics внесла коррективы в новые правила, касающиеся набора элементов.

Российские синхронистки ранее объявили о пропуске Олимпиады 2024 года из-за санкций со стороны МОК.

Ранее сообщалось, что синхронистки Колесниченко и Дорошко хотят выступить на ОИ-2028.