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Тренер «Ариса»: в ожидании возвращения Кокорина к идеальным кондициям

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Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о продлении контракта с российским нападающим Александром Кокориным.
Тренер «Ариса»: в ожидании возвращения Кокорина к идеальным кондициям
  • РИА Новости

«Все только в ожидании, чтобы Саша вернулся к своим идеальным кондициям, которые он имел в прошлом году, а в этом имел только на протяжении нескольких матчей», — приводит слова Шпилевского «Спорт-Экспресс».

Кокорин продлил контракт на один сезон. 33-летний форвард в сезоне-2023/24 в 32 матчах во всех турнирах записал в свой актив восемь мячей и две результативные передачи.

Ранее в «Арисе» объяснили, почему Кокорин смог реанимировать карьеру на Кипре.        

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