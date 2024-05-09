Олимпийский чемпион Нагорный принял участие в параде Победы на Красной площади

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный принял участие в параде Победы на Красной площади 9 мая.

«Для нашей страны этот праздник является самым важным, ведь в каждой семье кто-то принимал участие в сражениях за Родину. Должны всегда помнить с чувством гордости и благодарности», — написал Нагорный в Telegram.

Нагорный на параде возглавлял расчет детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Он является начальником главного штаба с 2020 года.

Ранее Нагорный раскритиковал МОК за политизацию спорта.