Степанова будет выступать за команду Татарстана

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова объявила о подписании контракта с Федерацией лыжных гонок Республики Татарстан.

В прошлом сезоне лыжница представляла Архангельскую область и Камчатский край.

«Всегда была за развитие профессионального спорта на средства спонсоров и инвесторов. А государство должно развивать детский и массовый спорт. Татарстан воплощает всё это», — написала Степанова в Telegram-канале.

В минувшем сезоне спортсменка стала обладательницей Большого Хрустального глобуса как победитель Кубка России среди женщин.

Ранее Степанова заявила, что российские спортсмены могут «наплевать» на запреты МОК на ОИ.