Степанова будет выступать за команду Татарстана
- РИА Новости
В прошлом сезоне лыжница представляла Архангельскую область и Камчатский край.
«Всегда была за развитие профессионального спорта на средства спонсоров и инвесторов. А государство должно развивать детский и массовый спорт. Татарстан воплощает всё это», — написала Степанова в Telegram-канале.
В минувшем сезоне спортсменка стала обладательницей Большого Хрустального глобуса как победитель Кубка России среди женщин.
Ранее Степанова заявила, что российские спортсмены могут «наплевать» на запреты МОК на ОИ.