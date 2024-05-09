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Степанова будет выступать за команду Татарстана

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Олимпийская чемпионка Вероника Степанова объявила о подписании контракта с Федерацией лыжных гонок Республики Татарстан.
Степанова будет выступать за команду Татарстана
  • РИА Новости

В прошлом сезоне лыжница представляла Архангельскую область и Камчатский край.

«Всегда была за развитие профессионального спорта на средства спонсоров и инвесторов. А государство должно развивать детский и массовый спорт. Татарстан воплощает всё это», — написала Степанова в Telegram-канале.

В минувшем сезоне спортсменка стала обладательницей Большого Хрустального глобуса как победитель Кубка России среди женщин.

Ранее Степанова заявила, что российские спортсмены могут «наплевать» на запреты МОК на ОИ.

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