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Тренер Исмаилов: возможно, Александр Емельяненко опять поддался своим страстям

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Тренер Рамазан Исмаилов отреагировал на то, что боец Александр Емельяненко не появляется на публике в последний месяц.

«Нужно переждать, и мы всё узнаем. Моё мнение: Александр опять поддался своим страстям. И его сейчас максимально прячут от камер, потому что Кремлёв обещал ему квартиру в Москве», — цитирует Исмаилова Metaratings.

Напомним, что Емельяненко завершил курс лечения от алкогольной зависимости в центре восстановления личности «Иман» в Ингушетии. В новогодние праздники он посетил Дубай и Мекку, а по возвращении в Москву возобновил тренировки.

41-летний спортсмен в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел девять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что Умар Кремлёв подарит Емельяненко квартиру, если Александр год не будет пить алкоголь.

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