Карякин: отмечу пролёт авиации и флаг России в небе на параде Победы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился впечатлениями от посещения Красной площади в День Победы.

«Понравилось всё, но отдельно отмечу пролёт авиации и флаг России в небе. Это очень значимо и круто. Несмотря на майский холод, все гости с удовольствие сидели, смотрели», — цитирует Карякина «Матч ТВ».

Сегодня исполняется 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Каждый год 9 мая Россия отмечает День Победы.

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» возложили цветы на Пискарёвском кладбище накануне Дня Победы.