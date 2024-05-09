Карякин: отмечу пролёт авиации и флаг России в небе на параде Победы
- РИА Новости
«Понравилось всё, но отдельно отмечу пролёт авиации и флаг России в небе. Это очень значимо и круто. Несмотря на майский холод, все гости с удовольствие сидели, смотрели», — цитирует Карякина «Матч ТВ».
Сегодня исполняется 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Каждый год 9 мая Россия отмечает День Победы.
Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» возложили цветы на Пискарёвском кладбище накануне Дня Победы.