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IIHF наложила штраф на ФХР за выступление Федотова в сезоне КХЛ

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Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) наложил на Федерацию хоккея России (ФХР) штраф за выступление вратаря Ивана Федотова в составе ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2023/24.
IIHF наложила штраф на ФХР за выступление Федотова в сезоне КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Штраф составил один миллион швейцарских франков, сообщается на сайте ФХР. Федерация оспорит вынесенное решение в установленном порядке.

В апреле 2022 года у Федотова закончился контракт с ЦСКА, после чего он подписал соглашение с клубом «Филадельфия Флайерз», которым был выбран на драфте 2022 года. Однако в ходе подготовки к сезону голкипер был задержан в Санкт-Петербурге и призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы в Северодвинске.

По её окончании Иван подписал новый контракт с ЦСКА, из-за чего IIHF наложила на москвичей запрет на проведение международных трансферов, а самого спортсмена отстранила на четыре месяца.

28 марта стало известно о расторжении контракта между Федотовым и ЦСКА, после чего вратарь в короткие сроки прибыл в расположение «Филадельфии».

Ранее сообщалось, что CAS работает над рассмотрением апелляций от ЦСКА и Федотова.

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