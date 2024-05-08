IIHF наложила штраф на ФХР за выступление Федотова в сезоне КХЛ

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) наложил на Федерацию хоккея России (ФХР) штраф за выступление вратаря Ивана Федотова в составе ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2023/24.

Штраф составил один миллион швейцарских франков, сообщается на сайте ФХР. Федерация оспорит вынесенное решение в установленном порядке.

В апреле 2022 года у Федотова закончился контракт с ЦСКА, после чего он подписал соглашение с клубом «Филадельфия Флайерз», которым был выбран на драфте 2022 года. Однако в ходе подготовки к сезону голкипер был задержан в Санкт-Петербурге и призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы в Северодвинске.

По её окончании Иван подписал новый контракт с ЦСКА, из-за чего IIHF наложила на москвичей запрет на проведение международных трансферов, а самого спортсмена отстранила на четыре месяца.

28 марта стало известно о расторжении контракта между Федотовым и ЦСКА, после чего вратарь в короткие сроки прибыл в расположение «Филадельфии».

Ранее сообщалось, что CAS работает над рассмотрением апелляций от ЦСКА и Федотова.