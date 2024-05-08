Экс-игрок «Зенита»: все мои друзья в Румынии хорошо относятся к русским и Путину

Бывший защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ рассказал об отношении румын к россиянам и президенту РФ Владимиру Путину.

«75—80% жителей Румынии поддерживают Россию. Все мы здесь знаем, что такое Украина... Мои друзья и знакомые хорошо относятся к русским и лично к Путину. Считают, что он поступил правильно», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, что футболист выступал за «Зенит» с 2002 по 2004 год.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.