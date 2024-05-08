RT в Telegram
Подпишись

Экс-игрок «Зенита»: все мои друзья в Румынии хорошо относятся к русским и Путину

Короткая ссылка
Бывший защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ рассказал об отношении румын к россиянам и президенту РФ Владимиру Путину.
Экс-игрок «Зенита»: все мои друзья в Румынии хорошо относятся к русским и Путину
  • РИА Новости

«75—80% жителей Румынии поддерживают Россию. Все мы здесь знаем, что такое Украина... Мои друзья и знакомые хорошо относятся к русским и лично к Путину. Считают, что он поступил правильно», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, что футболист выступал за «Зенит» с 2002 по 2004 год.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить