Экс-игрок «Зенита»: все мои друзья в Румынии хорошо относятся к русским и Путину
- РИА Новости
«75—80% жителей Румынии поддерживают Россию. Все мы здесь знаем, что такое Украина... Мои друзья и знакомые хорошо относятся к русским и лично к Путину. Считают, что он поступил правильно», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».
Напомним, что футболист выступал за «Зенит» с 2002 по 2004 год.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.