Тарасова — о скандале вокруг Опейкиной: традиции женщины в футболе нет

Заслуженный тренер СССР по фигурному Татьяна Тарасова отреагировала на скандал вокруг арбитра Веры Опейкиной.

«Разве раньше женщины судили футбол? Считаю, в мире возможно всё, но я бы поддерживала традицию. Традиции женщины в футболе нет», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, что после поражения «Енисея» в игре Первой лиги со счётом 0:3 наставник Андрей Тихонов заявил, что главный арбитр Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина». КДК РФС дисквалифицировал тренера на пять матчей за эти слова, четыре из которых условно.

Ранее Ольга Смородская назвала решение РФС смягчить дисквалификацию Тихонова неправильной.