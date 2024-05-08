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Мбаппе: старался помочь, но сделал недостаточно для выхода ПСЖ в финал Лиги чемпионов

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о вылете своей команды из полуфинала Лиги чемпионов.
Мбаппе: старался помочь, но сделал недостаточно для выхода ПСЖ в финал Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru

«Мы должны были забивать. Нужно работать дальше, впереди у нас финал Кубка Франции. Сезон ещё не окончен. Мне кажется, что в обоих матчах мы были лучше «Боруссии». Я старался помочь своей команде как мог, но этого было недостаточно», — приводит слова Мбаппе L'Équipe.

Встреча, проходившая в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 50-й минуте встречи забил защитник «шмелей» Матс Хуммельс, отличившийся после розыгрыша углового.

Таким образом, подопечные Эдина Терзича по сумме двух матчей (1:0, 1:0) вышли в финал турнира впервые с 2013 года — тогда дортмундский клуб уступил «Баварии» со счётом 1:2.

Соперник «шмелей» станет известен 8 мая в ответной встрече «Бавария» — «Реал» (2:2).

Ранее ПСЖ установил рекорд Лиги чемпионов по ударам в каркас ворот.

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