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Березуцкий объяснил, почему Карраскаль не заиграл в ЦСКА

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Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказал мнение, почему полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль не смог реализовать свой потенциал в стане армейского клуба.
Березуцкий объяснил, почему Карраскаль не заиграл в ЦСКА
  • РИА Новости

«Проблема в том, что он игрок настроения. Если у него хорошее настроение, он навозит любого. Да, у него нет невероятного удара, он частенько расслабляется, когда завершает атаку», — сказал Березуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

В нынешнем сезоне колумбийский игрок провёл 26 матчей за команду во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач. Он присоединился к бело-голубым летом 2023 года, перейдя из ЦСКА.

Ранее бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о возможных шансах столичного клуба одержать победу в РПЛ.

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