Кирьяков: «Динамо» сопутствует удача, чтобы побороться за чемпионство РПЛ
- РИА Новости
«Конечно, когда выигрываются матчи с таким сюжетом, как с «Сочи» — в добавленное время, в самой концовке, — можно говорить, что где-то и сверху дают возможность. Удача сопутствует «Динамо», чтобы побороться за титул. Это определённые знаки — все футбольные люди о них знают», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».
Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.
«Динамо» набрало 50 очков и по дополнительным показателям вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Сочи» 20 очков и последняя, 16-я позиция.
Ранее Морено заявил, что игроки «Сочи» допустили непозволительные ошибки в матче с «Динамо».