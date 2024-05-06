Кирьяков: «Динамо» сопутствует удача, чтобы побороться за чемпионство РПЛ

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о возможных шансах столичного клуба одержать победу в РПЛ.

«Конечно, когда выигрываются матчи с таким сюжетом, как с «Сочи» — в добавленное время, в самой концовке, — можно говорить, что где-то и сверху дают возможность. Удача сопутствует «Динамо», чтобы побороться за титул. Это определённые знаки — все футбольные люди о них знают», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

«Динамо» набрало 50 очков и по дополнительным показателям вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Сочи» 20 очков и последняя, 16-я позиция.

Ранее Морено заявил, что игроки «Сочи» допустили непозволительные ошибки в матче с «Динамо».