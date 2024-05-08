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Анри — о переходе Мбаппе в «Реал»: мы все знаем, что он уходит

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Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри оценил возможный переход форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в «Реал» в летнее трансферное окно.
Анри — о переходе Мбаппе в «Реал»: мы все знаем, что он уходит
  • globallookpress.com
  • © Panoramic / Keystone Press Agency

«Килиан Мбаппе, мы все знаем, что он уходит», — приводит слова Анри канал Madrid Xtra в социальных сетях.

В текущем сезоне француз сыграл за команду 45 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что Мбаппе летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что переход в «Реал» лишит Мбаппе €127,8 млн.

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