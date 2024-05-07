Легков — об отстранении российских лыжников: переживаю по-человечески, но принимаю как есть

Олимпийский чемпион Александр Легков высказался об отстранении российских лыжников от международных соревнований.

«С человеческой точки зрения обидно. Я так понимаю, что есть поколение Савелия Коростелёва, который готов выступать на международном уровне. Он родился в тот год, что сейчас продолжительное время придётся сидеть дома, выступать у нас только в стране и не выигрывать чемпионаты мира. Конечно, я за них переживаю по‑человечески, но принимаю это сейчас как есть», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Вяльбе считает, что российские лыжники вернутся на мировую арену не раньше 2028 года.