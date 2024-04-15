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Вяльбе считает, что российские лыжники вернутся на мировую арену не раньше 2028 года

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предположила, когда российские спортсмены вернутся на мировую арену.
Вяльбе считает, что российские лыжники вернутся на мировую арену не раньше 2028 года
  • РИА Новости

«Мы всегда готовы вернуться, но вы знаете мои условия и 99% спортсменов. Это должны быть равные условия для всех. Думаю, восстановление будет тяжёлым и долгим. Думаю, раньше 2028 года мы никуда не поедем», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Вяльбе заявила, что Бах сделал всё, чтобы российские спортсмены не поехали на Олимпиаду.

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