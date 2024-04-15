Вяльбе считает, что российские лыжники вернутся на мировую арену не раньше 2028 года

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предположила, когда российские спортсмены вернутся на мировую арену.

«Мы всегда готовы вернуться, но вы знаете мои условия и 99% спортсменов. Это должны быть равные условия для всех. Думаю, восстановление будет тяжёлым и долгим. Думаю, раньше 2028 года мы никуда не поедем», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Вяльбе заявила, что Бах сделал всё, чтобы российские спортсмены не поехали на Олимпиаду.