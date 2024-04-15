RT в Telegram
Подпишись

Вяльбе: Бах сделал всё, чтобы российские спортсмены не поехали на Олимпиаду

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал всё, чтобы российские спортсмены пропустили Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
Вяльбе: Бах сделал всё, чтобы российские спортсмены не поехали на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Бах сделал всё, чтобы у них не было возможностей поехать. Может быть, это даже упрощает, чтобы они не сделали неверный шаг. Ничего выше родины не может быть», — цитирует Вяльбе Sport24.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Эммануэль Макрон назвал справедливым решение МОК о допуске россиян к ОИ в нейтральном статусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить