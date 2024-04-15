Вяльбе: Бах сделал всё, чтобы российские спортсмены не поехали на Олимпиаду

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал всё, чтобы российские спортсмены пропустили Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

«Бах сделал всё, чтобы у них не было возможностей поехать. Может быть, это даже упрощает, чтобы они не сделали неверный шаг. Ничего выше родины не может быть», — цитирует Вяльбе Sport24.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Эммануэль Макрон назвал справедливым решение МОК о допуске россиян к ОИ в нейтральном статусе.