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Легков — о борьбе за олимпийскую медаль в судах: для меня это было самое важное в жизни

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Лыжник Александр Легков заявил, что время оспаривания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил было очень сложным.

«Я умирал, для меня это было самое важное в жизни. Не мог просто так отдать медаль, хотя понимал, что могут просто так забрать на основании этих докладов. Я очень переживал, практически не жил», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

Он отметил, что в той ситуации его выручал спорт.

«По ночам бегал, когда циркуляция крови была, настроение поднималось, и я начинал общаться с адвокатами ночью».

Легков выиграл золото Олимпиады 2014 года. Позднее МОК заявил, что россиянин виновен в нарушении антидопинговых правил и его результат аннулировали.

В 2018 году CAS встал на сторону Легкова, отменил решение об отстранении и вернул ему медаль.

Ранее Легков заявил, что не поехал бы на Олимпиаду на текущих условиях.

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