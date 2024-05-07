Легков — о борьбе за олимпийскую медаль в судах: для меня это было самое важное в жизни
«Я умирал, для меня это было самое важное в жизни. Не мог просто так отдать медаль, хотя понимал, что могут просто так забрать на основании этих докладов. Я очень переживал, практически не жил», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».
Он отметил, что в той ситуации его выручал спорт.
«По ночам бегал, когда циркуляция крови была, настроение поднималось, и я начинал общаться с адвокатами ночью».
Легков выиграл золото Олимпиады 2014 года. Позднее МОК заявил, что россиянин виновен в нарушении антидопинговых правил и его результат аннулировали.
В 2018 году CAS встал на сторону Легкова, отменил решение об отстранении и вернул ему медаль.
Ранее Легков заявил, что не поехал бы на Олимпиаду на текущих условиях.