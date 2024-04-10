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Легков заявил, что не поехал бы на Олимпиаду на текущих условиях

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Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков высказался относительно условий, на которых российские спортсмены могут принять участие в Играх 2024 года в Париже.
Легков заявил, что не поехал бы на Олимпиаду на текущих условиях
  • РИА Новости

«Елена Валерьевна уже высказывалась. Я обычно не высказываюсь так жёстко, всё-таки Елена Вяльбе более прямой человек, но я поддерживаю её слова», — сказал Легков Metaratings.ru.

Он отметил, что организаторы Игр ведут себя неправильно, что заметно из каждого их заявления и интервью. 

По словам Легкова, на тему его возможного участия в Олимпиаде можно говорить очень долго, поскольку критерии допуска постоянно меняются. 

«Если вы хотите узнать моё мнение, я бы не поехал. Другие скажут, что у меня и так есть медали, будут кричать и бить себя в грудь. Молодёжь, которая не имеет такого опыта, скорее всего бы поехала, но им будет очень сложно», — сказал Легков.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Дмитрий Васильев назвал заявление Позднякова о теннисистах слишком жёстким.

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