Вратарь «Бостона» повторил достижение Хабибулина в плей-офф НХЛ

Вратарь «Бостона» Джереми Свейман повторил достижение Николая Хабибулина в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В первом матче второго раунда плей-офф с «Флоридой» (5:1) он совершил 38 сейвов и стал восьмым вратарём в истории плей-офф, который пропускал две или менее шайб в каждом из минимум семи первых матчей в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Подобное удавалось Николаю Хабибулина (2004), Кэму Уорду (2006) и Жан-Себастьяну Жигеру (2007). Рекорд принадлежит Клинту Бенедикту — девять в 1928 году.

Ранее сообщалось, что «Флорида» проиграла «Бостону» в первом матче серии плей-офф НХЛ.