Сантос — о ничьей с «Факелом»: «Зениту» не хватает концентрации
- РИА Новости
«Нам немного мешал газон, высокая трава замедляла игру. Во втором тайме пришлось менять тактику. У нас было много моментов, если бы мы были более сконцентрированны, то забили бы больше мячей. Нам не хватает концентрации, мы могли побеждать», — цитирует Сантоса «Матч ТВ».
Встреча в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.
В составе петербургского клуба мяч забил Дуглас Сантос (41-я минута). У воронежского клуба гол забил Евгений Марков с пенальти на 102-й минуте.
Таким образом, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Факел» — на 14-й позиции (28).
Ранее гол Ионова принёс «Уралу» победу над «Балтикой» в матче 27-го тура РПЛ.