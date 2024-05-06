Сантос — о ничьей с «Факелом»: «Зениту» не хватает концентрации

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о ничьей с «Факелом» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

«Нам немного мешал газон, высокая трава замедляла игру. Во втором тайме пришлось менять тактику. У нас было много моментов, если бы мы были более сконцентрированны, то забили бы больше мячей. Нам не хватает концентрации, мы могли побеждать», — цитирует Сантоса «Матч ТВ».

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.

В составе петербургского клуба мяч забил Дуглас Сантос (41-я минута). У воронежского клуба гол забил Евгений Марков с пенальти на 102-й минуте.

Таким образом, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Факел» — на 14-й позиции (28).

Ранее гол Ионова принёс «Уралу» победу над «Балтикой» в матче 27-го тура РПЛ.