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Дьяков: если Песьяков перейдёт в «Крылья Советов», то Ломаев уйдёт из клуба

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Бывший защитник московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал возможный переход голкипера Сергея Песьякова в «Крылья Советов».
Дьяков: если Песьяков перейдёт в «Крылья Советов», то Ломаев уйдёт из клуба
  • РИА Новости

«В «Крыльях» есть Ломаев, но раз ищут вратаря, то он куда-то переходит. Надо ждать какую-то информацию. Не думаю, что Песьяков хочет сидеть в «Крыльях» на замене. Наверное, есть какие-то договорённости, поэтому Ломаев, скорее всего, покинет клуб», — цитирует Песьякова «Чемпионат».

По информации «РБ Спорт», скорее всего, вратарь на правах свободного агента присоединится к «Крыльям Советов».

В нынешнем сезоне 35-летний Песьяков провёл 26 матчей за «Ростов», пропустил 34 мяча и шесть раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин раскритиковал реализацию «Ростова» после вылета из Кубка России.

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