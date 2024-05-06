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В «Реал Сосьедад» заявили, что не планируют отдавать Захаряна в аренду

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Пресс-атташе ФК «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о будущем российского полузащитника Арсена Захаряна.
В «Реал Сосьедад» заявили, что не планируют отдавать Захаряна в аренду
  • РИА Новости

«Мы рассчитываем на Арсена. Не в наших планах отдавать Захаряна в аренду этим летом», — цитирует Мундуате Sport24.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В текущем сезоне россиянин провёл за команду 36 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее Марцел Личка высказал мнение, что Захарян провёл удачный сезон за «Реал Сосьедад».

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