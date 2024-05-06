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Тихонов подал апелляцию в РФС на дисквалификацию за слова об Опейкиной

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В пресс-службе «Енисея» сообщили, что главный тренер команды Андрей Тихонов подал апелляцию на свою дисквалификацию.
Тихонов подал апелляцию в РФС на дисквалификацию за слова об Опейкиной
  • РИА Новости

«Сегодня Андрей Валерьевич Тихонов подал апелляцию в апелляционный комитет РФС», — цитирует пресс-службу «Спорт-Экспресс».

После поражения своей команды в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр Вера Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина». КДК РФС дисквалифицировал тренера на пять матчей за эти слова.

Ранее Александр Мостовой назвал унижением, когда женщина-арбитр судит матч мужчин.

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