Тихонов подал апелляцию в РФС на дисквалификацию за слова об Опейкиной

В пресс-службе «Енисея» сообщили, что главный тренер команды Андрей Тихонов подал апелляцию на свою дисквалификацию.

«Сегодня Андрей Валерьевич Тихонов подал апелляцию в апелляционный комитет РФС», — цитирует пресс-службу «Спорт-Экспресс».

После поражения своей команды в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр Вера Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина». КДК РФС дисквалифицировал тренера на пять матчей за эти слова.

Ранее Александр Мостовой назвал унижением, когда женщина-арбитр судит матч мужчин.