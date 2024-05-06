UFC анонсировал бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал следующий поединок россиянина Умара Нурмагомедова.

3 августа российский боец проведёт поединок с американцем Кори Сэндхагеном на турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Их бой будет главным событием мероприятия.

За свою профессиональную карьеру Нурмагомедов провёл 17 поединков, в каждом из которых одержал победу. На турнире UFC Fight Nights он единогласным решением судей взял верх над казахстанцем Бекзатом Алмаханом.

В активе Сэндхагена 17 побед и четыре поражения.

Ранее Сэндхаген рассказал, что хочет провести пятираундовый бой с Умаром Нурмагомедовым.