UFC анонсировал бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена
- Gettyimages.ru
3 августа российский боец проведёт поединок с американцем Кори Сэндхагеном на турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Их бой будет главным событием мероприятия.
За свою профессиональную карьеру Нурмагомедов провёл 17 поединков, в каждом из которых одержал победу. На турнире UFC Fight Nights он единогласным решением судей взял верх над казахстанцем Бекзатом Алмаханом.
В активе Сэндхагена 17 побед и четыре поражения.
Ранее Сэндхаген рассказал, что хочет провести пятираундовый бой с Умаром Нурмагомедовым.