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Кори Сэндхаген рассказал, что хочет провести пятираундовый бой с Умаром Нурмагомедовым

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Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген высказался о возможном поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым.
Кори Сэндхаген рассказал, что хочет провести пятираундовый бой с Умаром Нурмагомедовым
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Я чувствую себя пятираундовым бойцом. В таком формате у меня получается действовать лучше. Умар определённо тяжело дышал, он определённо показал свою уязвимость. Но в то же время мне кажется, что он боролся довольно в высоком темпе», — сказал Сэндхаген на YouTube-канале Fanatics View.

За свою профессиональную карьеру Умар Нурмагомедов провёл 17 поединков, в каждом из которых одержал победу, причём девять из них — досрочно. На недавнем турнире UFC Fight Nights российский спортсмен единогласным решением судей взял верх над казахстанцем Бекзатом Алмаханом. 

В активе Сэндхагена 17 побед и четыре поражения.

Ранее грузинский боец MMA Мераб Двалишвили высказал мнение, что Нурмагомедов не заслужил поединка с Сэндхагеном.

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